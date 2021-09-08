"Манчестер Юнайтед" определился с главной целью на следующие лето

1 Теги манчестер юнайтеддеклан райсвест хэм юнайтед

"Манчестер Юнайтед" определился с главной целью на следующие летоФото: инстаграм Райса/Автор неизвестен

Хавбек сборной Англии и "Вест Хэма" Деклан Райс является главной целью "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно в 2022 году.

Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы уже обсуждают возможную формулу трансфера.

По информации источника, главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер хотел, чтобы клуб оформил трансфер хавбека в прошедшее трансферное окно.

Райс также заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Главной целью Манчестер Юнайтед, будет сплавить хоть за несколько долларов меня в аренду))))))))))))))))))))))))))

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