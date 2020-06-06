"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью на лето

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"Манчестер Юнайтед" определился с главной трансферной целью на лето

Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш стал главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" на это лето.

Как сообщает Transfer News Central, покупка 24-летнего футболиста обойдется "красным дьяволам" примерно в 40 миллионов евро.

Действующее соглашение Грилиша с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету игрока 9 забитых голов и 8 результативных передач в 31 игре.

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