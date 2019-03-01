"Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером
Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение утвердить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.
Как сообщает ESPN, боссы "красных дьяволов" не рассматривают другие кандидатуры, поскольку работа норвежца их вполне устраивает.
Напомним, что контракт Сульшера с "МЮ" истекает летом 2019 года.
Под руководством 46-летнего специалиста манкунианцы одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14