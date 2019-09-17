"Манчестер Юнайтед" определился с главными трансферными целями

"Манчестер Юнайтед" определился со список главных трансферных целей на следующее лето, сообщает ESPN.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть в команде, как можно больше британских игроков. В связи с этим "Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. Приобретение этих игроков может обойтись "дьяволам" примерно в 200 миллионов евро.

Также "МЮ" проявляет интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Шону Лонгстаффу, нападающему "Борнмута" Каллуму Уилсону и защитнику "Сток Сити" Натану Коллинзу.

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