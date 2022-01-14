"Манчестер Юнайтед" определился с основным кандидатом на пост главного тренера

Фото твиттер ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино возглавляет шорт-лист "Манчестер Юнайтед", который продолжает поиск нового главного тренера.

По информации Le Parisien, 49-летний аргентинец является главным претендентом на должность рулевого "красных дьяволов".

Переговоры между сторонами о возможном подписании контракта по окончании текущего сезона уже идут.

Напомним, что "МЮ" в ноябре уволил Уле Гуннара Сульшера, до лета команду будет тренировать Ральф Рангник.

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