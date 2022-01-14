"Манчестер Юнайтед" определился с основным кандидатом на пост главного тренера

Теги манчестер юнайтедпсжмаурисио почеттино

"Манчестер Юнайтед" определился с основным кандидатом на пост главного тренера

Фото твиттер ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино возглавляет шорт-лист "Манчестер Юнайтед", который продолжает поиск нового главного тренера.

По информации Le Parisien, 49-летний аргентинец является главным претендентом на должность рулевого "красных дьяволов".

Переговоры между сторонами о возможном подписании контракта по окончании текущего сезона уже идут.

Напомним, что "МЮ" в ноябре уволил Уле Гуннара Сульшера, до лета команду будет тренировать Ральф Рангник.

Не пропустите: Роналду оценил работу Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на нападающего "Интера"

"Спартак" нацелился на нападающего "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов