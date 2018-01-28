"Манчестер Юнайтед" определился с потенциальной заменой для Де Хеа

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с потенциальной заменой для своего голкипера Давида Де Хеа.

Как информирует испанская пресса, в случае ухода своего "первого номера" в мадридский "Реал" следующим летом, "красные дьяволы" планируют предпринять попытки подписать Мануэля Нойера из мюнхенской "Баварии". Соблазнить 31-летнего вратаря чемпиона Германии на переезд в АПЛ "Юнайтед" рассчитывает выгодным в финансовом плане контрактом.

Напомним, также "Манчестер Юнайтед" хочет купит Видаля. | soccernews.ru