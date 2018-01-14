"Манчестер Юнайтед" определился с потенциальными кандидатами на замену Де Хеа

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с потенциальными кандидатами на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае ухода своего 27-летнего вратаря в стан мадридского "Реала", "красные дьяволы" будут готовы подписать Джеронимо Рулли ("Реал Сосьедад") или Яна Облака ("Атлетико"). Первый оценивается "всего" в 20 миллионов евро, а второй - на 80 миллионов евро дороже.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" будет готов перебить предложение "Реала" по Неймару. | soccernews.ru