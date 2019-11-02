"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью
Руководство "Манчестер Юнайтед" решило инвестировать в покупку нового полузащитника топ-уровня.
Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" готовы заплатить более 90 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса.
Приобретение опорника "молотобойцев" - приоритет клуба на два ближайших трансферных окна.
В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 10 матчей и получил 2 жёлтые карточки. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5