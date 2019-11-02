"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило инвестировать в покупку нового полузащитника топ-уровня.

Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" готовы заплатить более 90 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса.

Приобретение опорника "молотобойцев" - приоритет клуба на два ближайших трансферных окна.

В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 10 матчей и получил 2 жёлтые карточки. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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