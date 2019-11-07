"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора клуба

Теги манчестер юнайтедральф рангник

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора клуба

Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает заниматься поиском специалиста, который займёт пост спортивного директора клуба.

Ранее сообщалось, что на должность претендуют Эдвин ван дер Сар и Рио Фердинанд, однако, по информации The Sun, приоритетной кандидатурой является глава отдела развития и спорта компании "Red Bull" Ральф Рангник.

Источник утверждает, что исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд провёл длительную встречу с немецким менеджером, на которой обсуждались детали возможного сотрудничества.

"МЮ" по итогам 11 туров занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе манкунианцев 13 очков.

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