"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора клуба
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает заниматься поиском специалиста, который займёт пост спортивного директора клуба.
Ранее сообщалось, что на должность претендуют Эдвин ван дер Сар и Рио Фердинанд, однако, по информации The Sun, приоритетной кандидатурой является глава отдела развития и спорта компании "Red Bull" Ральф Рангник.
Источник утверждает, что исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд провёл длительную встречу с немецким менеджером, на которой обсуждались детали возможного сотрудничества.
"МЮ" по итогам 11 туров занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе манкунианцев 13 очков.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
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|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
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|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
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|Уотфорд
|11
|5