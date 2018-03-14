"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, который выразил желание перебраться в мадридский "Реал".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, главной альтернативой своему "первому номеру" в стане "красных дьяволов" назвали вратаря каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. На трансфер немца "Юнайтед" может выделить 100 миллионов евро, который он надеется выручить с трансфера Де Хеа.

Напомним, Джеррард дал совет "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru