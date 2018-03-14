"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Де Хеа

Теги марк-андре тер штегенбарселонадавид де хеаманчестер юнайтедреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Де Хеа"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, который выразил желание перебраться в мадридский "Реал".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, главной альтернативой своему "первому номеру" в стане "красных дьяволов" назвали вратаря каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. На трансфер немца "Юнайтед" может выделить 100 миллионов евро, который он надеется выручить с трансфера Де Хеа.

Напомним, Джеррард дал совет "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов