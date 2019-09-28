"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Сульшеру

Будущее главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера по-прежнему остаётся неопределённым.

Как сообщает The Sun, руководство "красных дьяволов" не исключает вариант с увольнением норвежца и уже присматривает замену для него.

Приоритетный кандидат - наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. За аргентинского специалиста "МЮ" готов заплатить "шпорам" 36 миллионов евро.

Есть в шорт-листе манкунианского клуба и другие тренеры - Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг и Майкл Кэррик.

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