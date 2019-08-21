"Манчестер Юнайтед" определился с размером бюджета на зимнее трансферное окно

Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" готов потратить на новых футболистов в январе 2020 года.

Как сообщает The Sun, в следующее трансферное окно клуб выделит на усиление 82 миллиона евро.

Отмечается, что эта сумма может уменьшиться, если "красные дьяволы" не будут бороться за высокие места в АПЛ.

Напомним, что этим летом "МЮ" купил Дэниела Джеймса, Аарона Уан-Биссаку и Харри Магуайра в сумме за 159 миллионов евро.

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