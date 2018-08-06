"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Боатенгу

"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы заплатить за немецкого центрбека более 50 миллионов евро.

Напомним, что у "МЮ" на работу над этой сделкой осталось несколько дней, поскольку 9 августа в АПЛ закрывается летнее трансферное окно.

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