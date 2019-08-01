"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Магуайру
"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над трансфером защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, за 26-летнего англичанина "красные дьяволы" готовы заплатить почти 88 миллионов евро.
Если "лисы" примут данные условия, то Магуайр станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола, превзойдя рекорд Вирджила ван Дейка (84,65 млн евро).
Впрочем, "Лестер" пока не спешит соглашаться на предложение "МЮ", рассчитывая заработать на продаже игрока не менее 99 миллионов евро.
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|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
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|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
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|Борнмут
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|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Фулхэм
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