"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Неймару

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"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Неймару

"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по нападающему ПСЖ Неймару.

Как сообщает испанская пресса, "красные дьяволы" готовы заплатить за бразильца 200 миллионов евро, а также включить в сделку хавбека Поля Погба.

Однако отмечается, что ПСЖ хотят выручить с продажи Неймара 400 миллионов евро.

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