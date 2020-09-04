"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Регилону
"Манчестер Юнайтед" готов купить у мадридского "Реала" левого защитника Серхио Регилона.
По информации ABC, "красные дьяволы" собираются предложить за испанского фулбека 30 миллионов евро.
На 23-летнего футболиста также претендует "Севилья", но андалусийский клуб рассчитывает только на повторную аренду игрока, что не устраивает "сливочных".
Регилон - воспитанник "Реала", за основную команду провёл 22 матча и сделал 3 ассиста.
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