"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Регилону

"Манчестер Юнайтед" готов купить у мадридского "Реала" левого защитника Серхио Регилона.

По информации ABC, "красные дьяволы" собираются предложить за испанского фулбека 30 миллионов евро.

На 23-летнего футболиста также претендует "Севилья", но андалусийский клуб рассчитывает только на повторную аренду игрока, что не устраивает "сливочных".

Регилон - воспитанник "Реала", за основную команду провёл 22 матча и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки. | http://soccernews.ru