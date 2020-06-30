"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо

"Манчестер Юнайтед" не собирается удовлетворять финансовые требования дортмундской "Боруссии" по трансферу вингера Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что "шмели" оценивают звёздного англичанина в 120 миллионов евро, а "красные дьяволы", по информации Sky Sports, готовы заплатить за него не более 55 миллионов.

В "МЮ" надеются, что финансовый кризис вынудит "Боруссию" принять указанные условия и отпустить 20-летнего футболиста на "Олд Траффорд".

Между тем, Sport Bild утверждает, что немецкий клуб хочет сохранить Санчо и планирует увеличить ему зарплату почти в два раза.

В текущем сезоне игрок забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах за "Боруссию".

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