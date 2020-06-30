"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо
"Манчестер Юнайтед" не собирается удовлетворять финансовые требования дортмундской "Боруссии" по трансферу вингера Джейдона Санчо.
Ранее сообщалось, что "шмели" оценивают звёздного англичанина в 120 миллионов евро, а "красные дьяволы", по информации Sky Sports, готовы заплатить за него не более 55 миллионов.
В "МЮ" надеются, что финансовый кризис вынудит "Боруссию" принять указанные условия и отпустить 20-летнего футболиста на "Олд Траффорд".
Между тем, Sport Bild утверждает, что немецкий клуб хочет сохранить Санчо и планирует увеличить ему зарплату почти в два раза.
В текущем сезоне игрок забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах за "Боруссию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18