"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Саулю

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридсауль ньигестрансферы

"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Саулю

"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста не более 80 миллионов евро, но сумма отступных в его контракте составляет 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 25-летний Сауль провел за "Атлетико" 37 поединков во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов