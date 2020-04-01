"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Саулю

"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста не более 80 миллионов евро, но сумма отступных в его контракте составляет 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 25-летний Сауль провел за "Атлетико" 37 поединков во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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