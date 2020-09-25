"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Теллесу

Левый защитник "Порту" Алекс Теллес по-прежнему интересен "Манчестер Юнайтед", пишет The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за фулбека, который по окончании сезона станет свободным агентом, около 13 миллионов евро.

"Драконы", в свою очередь, требуют за бразильца порядка 20 миллионов. Сам игрок просит клуб пойти на уступки, чтобы поскорее оформить сделку.

Ранее сообщалось, что Теллес уже согласовал с "МЮ" условия пятилетнего контракта с зарплатой 4,2 миллиона евро в год.

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