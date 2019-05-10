"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по трансферу Дибалы

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"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по трансферу Дибалы

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato со ссылкой на испанскую прессу.

"Красные дьяволы" готовы заплатить за звёздного аргентинца 85 миллионов евро. Отмечается, что ранее 75 миллионов за него предлагал мадридский "Реал", но такие условия не устроили "старую синьору".

25-летний форвард наверняка покинет туринский клуб грядущим летом, поскольку у него испортились отношения не только с наставником команды Массимилиано Аллегри, но и с главной звездой Криштиану Роналду.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 179 матчей, забил 78 голов и сделал 31 результативную передачу.

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