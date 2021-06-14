"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Триппьеру
Фото инстаграм Кирана Триппьера
Стало известно, сколько "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.
По информации журналиста Николо Скиры, "красные дьяволы" намерены предложить за игрока 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "матрасники" оценивают англичанина в 40 миллионов.
В прошедшем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 35 матчей и сделал 6 ассистов.
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