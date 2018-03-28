"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Видалю

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"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Видалю
"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести чилийского полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, сообщает Metro.

По сведениям издания, манкунианцы готовы заплатить за футболиста 48 миллионов евро. Самому игроку "дьяволы" предлагают четырехлетний контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год.

В этом сезоне 30-летний Видаль провел за "Баварию" 34 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2019 года.

Также чилиец входит с сферу интересов "Челси", "Интера" и "Милана".

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