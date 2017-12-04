"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Бэйлу

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"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по БэйлуАнглийский "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего первоначального предложения по вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу.

Как информирует Mirror, "красные дьяволы" все еще заинтересованы в подписании валлийца, однако на сегодняшний день из-за частых травм футболиста они не намерены платить за него более 50-ти миллионов евро.

Напомним, Погба хочет, чтобы игроки "Манчестер Сити" получали травмы. | soccernews.ru

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