"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Дибале

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"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по ДибалеАнглийский "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по форварду туринского "Ювентуса" Пауло Дибале.

Как информирует Daily Star, летом следующего года "красные дьяволы" будут готовы выложить за 24-летнего нападающего "старой сеньоры" 70 миллионов евро. В "Юнайтед" рассчитывают, что к снижению трансферной стоимости аргентинца, который сегодня оценивается в более чем 100 миллионов евро, его разногласия с тренерским штабом своей команды.

Напомним, Дибала искупался в снегу на Рождество. | soccernews.ru

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