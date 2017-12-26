"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Дибале

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по форварду туринского "Ювентуса" Пауло Дибале.

Как информирует Daily Star, летом следующего года "красные дьяволы" будут готовы выложить за 24-летнего нападающего "старой сеньоры" 70 миллионов евро. В "Юнайтед" рассчитывают, что к снижению трансферной стоимости аргентинца, который сегодня оценивается в более чем 100 миллионов евро, его разногласия с тренерским штабом своей команды.

Напомним, Дибала искупался в снегу на Рождество. | soccernews.ru