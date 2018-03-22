"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Варану

"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по защитнику мадридского "Реала" Рафаэлю Варану.

Так, по сведениям Mirror, этим летом "красные дьяволы" будут готовы выложить за 24-летнего бека "сливочных" 46 миллионов евро. Однако такое предложение "Юнайтед" вряд ли устроит королевский клуб, который желает получить за француза на 11 миллионов евро больше.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" создаст женскую команду. | soccernews.ru