"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо

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"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по ЖоржиньоАнглийский "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по полузащитнику итальянского "Наполи" Жоржиньо.

Так, по сведениям Daily Star, ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы выложить за 26-летнего хавбека "партенопейцев" 55 миллионов евро. Однако в борьбе за футболиста "Юнайтед" придется выдержать конкуренцию со стороны другого гранда из АПЛ - "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны". | soccernews.ru

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