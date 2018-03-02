"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по полузащитнику итальянского "Наполи" Жоржиньо.

Так, по сведениям Daily Star, ближайшим летом "красные дьяволы" будут готовы выложить за 26-летнего хавбека "партенопейцев" 55 миллионов евро. Однако в борьбе за футболиста "Юнайтед" придется выдержать конкуренцию со стороны другого гранда из АПЛ - "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Наполи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны". | soccernews.ru