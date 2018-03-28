"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за Бэйла

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по информации испанской прессы, ближайшим летом за 28-летнего игрока "сливочных" "красные дьяволы" планируют выложить 80 миллионов евро. Однако королевский клуб рассчитывает получить за валлийца не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл уже дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru