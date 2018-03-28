"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за Бэйла

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за Бэйла"Манчестер Юнайтед" определился с суммой, которую будет готов заплатить за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по информации испанской прессы, ближайшим летом за 28-летнего игрока "сливочных" "красные дьяволы" планируют выложить 80 миллионов евро. Однако королевский клуб рассчитывает получить за валлийца не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, Бэйл уже дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов