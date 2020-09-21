"Манчестер Юнайтед" определился с суммой предложения по трансферу бразильца Теллеса

Теги манчестер юнайтедпортуалекс теллестрансферы

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой предложения по трансферу бразильца Теллеса

"Манчестер Юнайтед" все еще хочет купить бразильского защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб надеется завершить сделку до закрытия трансферного окна. "Манчестер Юнайтед" не готов платить за Теллеса больше 25 миллионов евро. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро, но манкунианцы надеются получить скидку, так как контракт футболиста истекает через год.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" уже договорился с игроком по условиями пятилетнего контракта с зарплатой в 4,2 миллиона евро в год.

27-летний Теллес выступает за "Порту" с 2016 года. Всего он провел за португальский клуб 193 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 56 результативных передач.

Не пропустите: "МЮ" интересуется защитником "Лейпцига" Упамекано. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ

"Манчестер Сити" стартовал с победы в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов