"Манчестер Юнайтед" определился с суммой предложения по трансферу бразильца Теллеса

"Манчестер Юнайтед" все еще хочет купить бразильского защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб надеется завершить сделку до закрытия трансферного окна. "Манчестер Юнайтед" не готов платить за Теллеса больше 25 миллионов евро. Сумма отступных в контракте игрока составляет 40 миллионов евро, но манкунианцы надеются получить скидку, так как контракт футболиста истекает через год.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" уже договорился с игроком по условиями пятилетнего контракта с зарплатой в 4,2 миллиона евро в год.

27-летний Теллес выступает за "Порту" с 2016 года. Всего он провел за португальский клуб 193 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 56 результативных передач.

Не пропустите: "МЮ" интересуется защитником "Лейпцига" Упамекано. | http://soccernews.ru