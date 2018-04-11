"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью своего вингера Антони Мартиаля, информирует Express.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться ближайшим летом с 22-летним французом, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиаль поставил условие "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru