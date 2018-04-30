"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью своего вингера Антони Мартиаля, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним французом уже ближайшим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 80-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиаль уже определился со своим будущим. | soccernews.ru