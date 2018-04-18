"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью Шоу

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью своего защитника Люка Шоу, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним беком ближайшим летом за сумму в размере не менее 32-х миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шоу сыграл в 19 матчах за "Манчестер Юнайтед". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в Украине. | soccernews.ru