"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью Шоу

Теги манчестер юнайтедлюк шоу

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью Шоу"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью своего защитника Люка Шоу, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 22-летним беком ближайшим летом за сумму в размере не менее 32-х миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шоу сыграл в 19 матчах за "Манчестер Юнайтед". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в Украине. | soccernews.ru

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