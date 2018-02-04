"Манчестер Юнайтед" определился с возможной заменой для Де Хеа

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с возможной заменой для своего основного голкипера Давида Де Хеа, который следующим летом может уйти в мадридский "Реал".

Так, по сведениям Daily Star, главной альтернативой 27-летнему испанцу "красные дьяволы" определили вратаря "Эвертона" Джона Пикфорда. Заплатить за игрока "ирисок" "Юнайтед" придется не менее 35-ити миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пикфорд пропустил 57 мячей в 34 играх за "Эвертон".

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд". | soccernews.ru