"Манчестер Юнайтед" определился с возможным преемником Моуринью

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюлуис энрике

"Манчестер Юнайтед" определился с возможным преемником МоуриньюАнглийский "Манчестер Юнайтед" определился с возможным преемником своего главного тренера Жозе Моуринью.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" начали рассматривать вариант, при котором португальский наставник может не отработать свой контракт до конца. Так, в клубе уже изучают возможность приглашения в команду в случае расставания с Моуринью испанского специалиста Луиса Энрике, последним местом работы которого была каталонская "Барселона".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Бенфики". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Битва в Тирасполе: "Локомотив" постарается прервать сухую серию "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов