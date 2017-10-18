"Манчестер Юнайтед" определился с возможным преемником Моуринью

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с возможным преемником своего главного тренера Жозе Моуринью.

Как информирует испанская пресса, "красные дьяволы" начали рассматривать вариант, при котором португальский наставник может не отработать свой контракт до конца. Так, в клубе уже изучают возможность приглашения в команду в случае расставания с Моуринью испанского специалиста Луиса Энрике, последним местом работы которого была каталонская "Барселона".

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Бенфики". | soccernews.ru