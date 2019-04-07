"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" ищет замену Давиду Де Хеа, который, скорее всего, покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает Goal.com, "красные дьяволы" заинтересованы в подписании голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, чья трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Пикфорд провел 34 поединка, из них в 10 он отстоял на ноль.

Напомним, что в услугах Де Хеа заинтересованы "Реал" и ПСЖ.

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