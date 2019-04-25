"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа

Руководство "Манчестер Юнайтед" готовится к возможному уходу вратаря Давида Де Хеа.

Как сообщает The Metro, если испанский страж ворот решит летом сменить команду, то "красные дьяволы" приложат максимум усилий, чтобы купить Яна Облака из "Атлетико".

Напомним, что "матрасники" неделю назад продлили контракт со словенцем до 2023 года. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Облак сыграл за "Атлетико" 43 матча и пропустил 34 гола.

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