"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Каррика

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"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Каррика

Хавбек "Наполи" Жоржиньо может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Mirror, "красные дьяволы" рассматривают 25-летнего игрока, как возможную замену Майклу Каррику.

Напомним, что соглашение Каррика с "МЮ" истекает летом 2018 года.

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