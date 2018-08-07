"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Погба

Теги манчестер юнайтедсергей милинкович-савичполь погбабарселоналацио

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Погба"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для своего полузащитника Поля Погба, который может продолжить карьеру в каталонской "Барселоне".

Как информирует El Mundo Deportivo, "красные дьяволы" вполне могут пойти на продажу француза, если до закрытия трансферного окна в Англии, которое состоится уже послезавтра, им удастся подписать хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним,  Погба согласовал условия личного пятилетнего контракта с "Барселоной". | soccernews.ru

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