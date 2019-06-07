"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Погба
"Манчестер Юнайтед" готовится к возможному уходу ведущего полузащитника Поля Погба, сообщает The Independent.
По сведениям издания, если француз всё-таки покинет "Олд Траффорд", то клуб постарается его заменить Юри Тилемансом.
Напомним, что 22-летний бельгиец последние полгода провёл в "Лестере" на правах аренды, в его активе 13 матчей, 3 гола и 5 ассистов. Его трансфер принадлежит "Монако".
Что касается Погба, то к нему проявляют предметный интерес "Реал" и "Ювентус".
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