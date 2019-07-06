"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Погба

"Манчестер Юнайтед" готовится к вероятному уходу из клуба полузащитника Поля Погба, сообщает Marca.

По сведениям издания, "красные дьяволы" активно ищут замену французскому хавбеку. На сегодняшний день приоритетной кандидатурой в их шорт-листе является Сауль Ньигес из "Атлетико".

Стоит отметить, что контракт 24-летнего футболиста с "матрасниками" рассчитан до 2026 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 45 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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