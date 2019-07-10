"Манчестер Юнайтед" определился с заменой Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбатоттенхэмкристиан эриксентрансферы

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой Погба

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают кандидатуру Эриксена в качестве возможной замены французскому хавбеку Полю Погба, которым интересуются "Реал" и "Ювентус".

Напомним, что Эриксен отказался продлевать с "Тоттенхэмом" контракт, который истекает через год. Таким образом, лондонский клуб может продать его в нынешнее трансферное окно. При этом игрок хочет перейти в "Реал", но королевский клуб не считает его приоритетным вариантом.

В минувшем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего полузащитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов