"Манчестер Юнайтед" определился с заменой Погба

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают кандидатуру Эриксена в качестве возможной замены французскому хавбеку Полю Погба, которым интересуются "Реал" и "Ювентус".

Напомним, что Эриксен отказался продлевать с "Тоттенхэмом" контракт, который истекает через год. Таким образом, лондонский клуб может продать его в нынешнее трансферное окно. При этом игрок хочет перейти в "Реал", но королевский клуб не считает его приоритетным вариантом.

В минувшем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

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