"Манчестер Юнайтед" определился с зимними трансферными целями

"Манчестер Юнайтед" намерен заполучить в январе двух футболистов.

Как сообщает A Bola, манкунианцы нашли замену Генриху Мхитаряну, который из-за конфликта с тренером, скорее всего, покинет клуб и травмированному Эрику Байи. "МЮ" попытается подписать защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и вингера "Бордо" Малкома.

Ориентировочная стоимость Эванса составляет 35 миллионов евро, а Малкома - 30 миллионов.

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