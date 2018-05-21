"Манчестер Юнайтед" определился со списком приоритетных трансферов

Теги манчестер юнайтедджастин клюйверталекс сандросергей милинкович-савичдэнни роуз

"Манчестер Юнайтед" определился со списком приоритетных трансферовГлавный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью выделил трех футболистов, которые могут усилить команду ближайшим летом.

Список уже получил одобрение от руководства "МЮ".

Так, в него вошли защитники Алекс Сандро из "Ювентуса" и Дэнни Роуз из "Тоттенхэма", хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич и форвард "Аякса" Джастин Клюйверт.

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