"Манчестер Юнайтед" определился со списком приоритетных трансферов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выделил трех футболистов, которые могут усилить команду ближайшим летом.

Список уже получил одобрение от руководства "МЮ".

Так, в него вошли защитники Алекс Сандро из "Ювентуса" и Дэнни Роуз из "Тоттенхэма", хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич и форвард "Аякса" Джастин Клюйверт.

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