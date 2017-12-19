"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Мхитаряна

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью полузащитника Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" хотят выручить от продажи 28-летнего армянина не менее 40 миллионов евро.

Напомним, что на Мхитаряна претендуют "Интер" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru