"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Мхитаряна

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарян

"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Мхитаряна

"Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью полузащитника Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" хотят выручить от продажи 28-летнего армянина не менее 40 миллионов евро.

Напомним, что на Мхитаряна претендуют "Интер" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru

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