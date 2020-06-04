"Манчестер Юнайтед" опроверг желание Лингарда уйти в "Милан"

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"Манчестер Юнайтед" опроверг желание Лингарда уйти в "Милан"

В "Манчестер Юнайтед" отрицают появившиеся слухи о возможном переходе полузащитника Джесси Лингарда в "Милан".
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