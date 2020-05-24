"Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео в честь 54-летия Эрика Кантона

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"Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео в честь 54-летия Эрика Кантона

Сегодня, 24 мая, исполнилось 54 года знаменитому французскому нападающему Эрику Кантона. В честь дня рождения француза его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео.

Кантона выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1992 по 1997 годы, провел за клуб 179 матчей, забил 81 гол и отдал 61 результативную передачу. Также он выступал за "Осер", "Мартиг", "Марсель", "Бордо", "Монпелье", "Ним" и "Лидс". За сборную Франции сыграл 45 матчей и забил 20 голов. Пятикратный чемпион Англии, двукратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Франции, четырехкратный обладатель Суперкубка Англии.

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