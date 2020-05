"Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео в честь 54-летия Эрика Кантона

Сегодня, 24 мая, исполнилось 54 года знаменитому французскому нападающему Эрику Кантона. В честь дня рождения француза его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео.

Eric Cantona.



That's it. That's the tweet. pic.twitter.com/EwgTXInLA6