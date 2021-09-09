"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео)

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала ролик с новичком команды португальским нападающим Криштиану Роналду, который выходит на поле клубного стадион "Олд Траффорд".

"Он дома", – говорится в описании ролика.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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