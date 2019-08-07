"Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку

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"Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку

Конфликт между руководством "Манчестер Юнайтед" и нападающим Ромелу Лукаку продолжает усугубляться.

Ранее стало известно, что футболист объявил бойкот клубу и поддерживает форму с "Андерлехтом".

Теперь же, как сообщает The Mirror, боссы "красных дьяволов" отреагировали на поведение бельгийца внушительным штрафом.

Сумма взыскания - 435 тысяч евро. Годовая зарплата 26-летнего форварда - 5,1 миллиона евро.

Напомним, что Лукаку хочет уйти в один из итальянских клубов - "Ювентус" или "Интер".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может заменить Лукаку экс-форвардом "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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