"Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку

Конфликт между руководством "Манчестер Юнайтед" и нападающим Ромелу Лукаку продолжает усугубляться.

Ранее стало известно, что футболист объявил бойкот клубу и поддерживает форму с "Андерлехтом".

Теперь же, как сообщает The Mirror, боссы "красных дьяволов" отреагировали на поведение бельгийца внушительным штрафом.

Сумма взыскания - 435 тысяч евро. Годовая зарплата 26-летнего форварда - 5,1 миллиона евро.

Напомним, что Лукаку хочет уйти в один из итальянских клубов - "Ювентус" или "Интер".

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