"Манчестер Юнайтед" оштрафует Мартиаля на солидную сумму

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"Манчестер Юнайтед" оштрафует Мартиаля на солидную сумму"Манчестер Юнайтед" оштрафует своего вингера Антони Мартиаля на солидную сумму за то, что тот не вернулся в расположение клуба в указанные сроки.

Как информирует Mirror, "красные дьяволы" разрешили 22-летнему игроку покинуть предсезонный сбор, чтобы он смог присутствовать при рождении своего сына. Однако француз не поспешил возвращаться в расположение своего клуба, пропустив по самовольному решению две товарищеские игры макунианцев. Учитывая такое поведение футболиста, в "МЮ" приняли решение оштрафовать футболиста на 200 тысяч евро.

Напомним, Ковачич отказал "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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