"Манчестер Юнайтед" остался доволен Тен Хагом после собеседования

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прошел собеседование в "Манчестер Юнайтед", который сейчас находится в активных поисках нового наставника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в стане "красных дьяволов" остались довольны уровнем английского голландца. Однако при принятии решения учитываться будут и многие другие факторы.

Отмечается, что в скором времени "МЮ" должен провести переговоры и с другими кандидатами, среди которых есть главный тренер сборной Испании Луис Энрике, наставник "Севильи" Хулен Лопетеги и тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" возглавляет Ральф Рангник.

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