"Манчестер Юнайтед" остался доволен Тен Хагом после собеседования

Теги эрик тен хагманчестер юнайтедлуис энрикехулен лопетегимаурисио почеттино

"Манчестер Юнайтед" остался доволен Тен Хагом после собеседования

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прошел собеседование в "Манчестер Юнайтед", который сейчас находится в активных поисках нового наставника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в стане "красных дьяволов" остались довольны уровнем английского голландца. Однако при принятии решения учитываться будут и многие другие факторы.

Отмечается, что в скором времени "МЮ" должен провести переговоры и с другими кандидатами, среди которых есть главный тренер сборной Испании Луис Энрике, наставник "Севильи" Хулен Лопетеги и тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" возглавляет Ральф Рангник.

Также не пропустите: У "Тоттенхема" есть несколько вариантов выкупа Кулушевски. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны детали перехода Кессье в "Барселону"

Стали известны детали перехода Кессье в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов