"Манчестер Юнайтед" отдал в аренду "Алавесу" 19-летнего вингера

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о переходе Факундо Пельистри из "Манчестер Юнайтед".

19-летний футболист перебрался из Англии в Испанию на правах аренды до завершения текущего сезона.

В октябре прошлого года "красные дьяволы" купили уругвайского вингера у "Пеньяроля" за 8,5 миллиона евро.

За четыре месяца Пельистри не провёл ни одного матча за основу "МЮ".

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